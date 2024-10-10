Defne yaprağı toplarken kayboldu: Yaşlı kadından iyi haber

JASAT ve arama kurtarma köpeğinin de katıldığı çalışmalar Kül Barajı mevkisinde yoğunlaşırken güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi.



Ekiplerin yoğun çabaları ile Hayriye Akbaba, bulundu. Kontrol amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Akbaba'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.