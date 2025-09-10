Defne’de jandarma hizmet binalarının inşası sürüyor

Asrın felaketinin büyük yıkım yaşattığı Hatay’da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Depremde zarar gören kamu binalarının inşası da kentin dört bir yanında sürüyor.

Vali Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde inşası süren ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası, lojman ve sosyal tesisleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yetkililerden projelerin güncel durumu ve fiziki ilerlemeleri hakkında bilgi alan vali Masatlı, bu yapıların güvenlik hizmetlerinin kalitesini artıracak şekilde planlandığını vurguladı.

Vali Masatlı, yeni hizmet binasının vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedeflediğini, lojman ve sosyal tesislerin ise personelin konforunu ve çalışma verimliliğini destekleyeceğini ifade etti.