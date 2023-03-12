Defne'de sahra hastanesi ziyareti | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içinde 319 bin hane inşa edeceğiz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'ın Defne ilçesinde sahra hastanesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Hatay bu deprem afetinde en çok yıkımı yaşadığımız, en çok can kaybına uğradığımız yer.

Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Artık enkazları kaldırma ve yeni binaları inşa etme safhasına geldik.

Tek bir vatandaşımızı mağdur etmeden bu süreci tamamlayacağız. Bir yıl içinde Hatay ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

İnşallah kısa süre içinde sadece Hatay'da 30 bin konteyneri hizmete alacağız. Katar'ın hibe ettiği konteynerlerin büyük bölümünü Hatay'a ayıracağız.

Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz.

Bir yıl içinde konut ve köy evi olarak 319 bin haneyi inşa edeceğiz. Sadece Defne'de 26 bin konut inşa edeceğiz.

Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarmaktan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...