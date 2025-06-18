Değeri tam 20 milyon lira: İzmir'de tarihi eser baskını

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da, Balçova ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelinin evine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Evdeki aramada, yurt dışındaki müzayede evlerinde tahmini 20 milyon TL değer biçilen Helenistik, Bizans, İslami ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 305 sikke ele geçirildi.

Hakkında işlem uygulanan şüpheli, serbest bırakıldı.

