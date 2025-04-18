"Değerli eşyalar olan kargo göndereceğim" dedi: 283 bin lira dolandırdı
İstanbul Küçükçekmece'de sosyal medya yine dolandırıcılığa sahne oldu. "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım." diyen sosyal medya dolandırıcısı, yabancı uyruklu kişiyi 283 bin lira dolandırdı.
Küçükçekmece'de bir kişi, sosyal medyadan arkadaş olduğu yabancı uyruklu Y.A.'yı (34), dolandırdı.
Şüpheli S.G., Y.A.'ya mesaj atarak "Türkiye'ye içinde değerli eşyalar olan bir kargo göndereceğim. Ancak bunu göndermem için para lazım. Kargo İstanbul'a ulaştığında sana daha fazlasını öderim" dediği belirtildi.
Ona inandığını söyleyen Y.A., farklı zamanlarda kendisine gönderilen IBAN numarasına toplamda 283 bin lira gönderdiğini söyledi.
4 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada, olayla ilgili paranın havale edildiği hesabın sahibi olduğu öğrenilen S.G. (21)'yi gözaltına aldı.
Daha önceden 4 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
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