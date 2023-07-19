Değişim toplantısının görüntüleri sızdı: İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle birlikte yaptığı online toplantı sosyal medyaya sızdı.



Emirgan Korusu'nda düzenlenen 125 İETT Otobüsü Temini Sözleşme Töreni'nde soruları yanıtlayan İmamoğlu'na CHP'li yetkili isimlerle yaptığı online toplantının internete sızdırılması soruldu.



Toplantının gizli bir tarafı olmadığını ifade eden İmamoğlu, görütüleri sızdıranın araştırılacağını söyledi.



""Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle konuşulur, parti meclisi üyeleriyle konuşuluyor, partinin eski yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur." ifadelerin kullanan İBB Başkanı, seçimden bu yana buna benzer 200'e yakın toplantının olduğunu belirtti.

"GİZLİ TARAFI YOK"



Bu toplantıların devam edeceğini de söyleyen İmamoğlu, "Yarın da toplantımız var. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular partinin konularıdır." dedi.



İmmaoğlu, şöye devam etti:



"Onu araştıracağız, bakacağız, ne olmuş, nasıl olmuş… Bunu seven kimler var. Partinin içinden mi var, dışından mı var. Ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz."