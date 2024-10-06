Deha Tuzcu kimdir? Discord paylaşımlarıyla gündem olan Deha Tuzcu hakkında bilinenler

Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde eğitimini sürdüren Deha Tuzcu, yaptığı Omegle yayınlarıyla dikkat çekmiş, daha çok spor odaklı paylaşımlar yapan bir sosyal medya fenomenidir. Tuzcu aynı zamanda Rap çalışmalarıyla biliniyor. Son günlerde Discord yayınlarında söyledikleri nedeniyle büyük tepki gören Deha Tuzcu’nun ismi özellikle X platformunda gündem yarattı. Tuzcu yaşamını ve müzikal çalışmalarını hem İstanbul hem de ABD'de sürdürüyor.