Dehşete düşüren an: Babaları, annelerini öldürmesin diye silahın önüne atladılar!

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Bursa’da boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Uludağ Çetin’i öldüren Atilla Çetin’in yargılandığı davada ilk duruşma görüldü.



Olay, 27 Ekim 2024’te saat 12.00 sıralarında Nilüfer’de meydana geldi.



Kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin’in silahlı saldırısına uğradı.



Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu.



İki çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşini silahla vurarak öldüren Atilla Çetin

Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan Atilla Çetin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



Atilla Çetin hakkında eşe karşı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadelerine yer verildi.

Cinayete kurban giden diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin

“BABAM BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ”



Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., “Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı.” dedi.



“Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, ‘Namussuz, şerefsiz’ gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi.” diyen Z.Ç., “Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti” ifadelerini kullandı.

Nilüfer'de cinayetin işlendiği apartman

“BANA VE ABLAMA SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU”



Çiftin oğlu A.E.Ç. ise “Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü.” diye konuştu.



“KORKUTMAK İSTEDİM”



Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda amacının korkutmak olduğunu savunan Atilla Çetin ise “Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı.” ifadelerini kullandı.

Çetin kardeşler, cinayeti önlemek için annelerinin önüne set çektiklerini anlattı

“ANNEMİZİ ÖLDÜRMEMESİ İÇİN KARDEŞİMLE ÖNÜNE GEÇTİK”



Atilla Çetin’in Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.



Babalarının, annelerini öldürmesine tanık olan A.E.Ç. ile ablası Z.Ç., müşteki olarak katıldıkları duruşmada yaşadıklarını anlattı.



İki kardeş de babalarından şikayetçi olurken, Z.Ç., olay günü annesi ve kardeşi ile kahve içtikten sonra evlerine dönerken, yolda gördükleri babalarının kendilerini takip ettiğini belirterek, “Annem aracı park ederken yanaşan babam otomobilden inip, ağza alınmayacak hakaretler etti. Annem ise buna karşılık vermeyip, ‘Sensin o, sana iade ediyorum’ dedi.” diye konuştu.



Kardeşi ile annelerinin önüne set çektiklerini anlatan Z.Ç., “Küfreden babam, aracından silahı alarak üç el ateş etti. Kardeşim elindeki silahı almaya çalışırken, ben de kendisini iterek düşürdüm. Sonra, ‘Namusumu temizledim’ diyerek, aracına binip gitti.” ifadelerini kulland.



Z.Ç., “1,5 yıl önce de beni öldürmek istedi. Şikayetçi olunca, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Annemi öldüren babamdan şikayetçiyim.” dedi.

Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi