Dehşete düşüren olay: Çöplükte 3 günlük bebek cesedi bulundu
Eskişehir'de şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Bebeğin 3 günlük olduğu düşünülüyor.
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Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki şehir çöplüğünde çalışan bir personel, çöplerin ayrıştırıldığı bant üzerinde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Üç günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
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