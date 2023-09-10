Dehşete düşüren olay: Husumetlisinin boğazını kesip canlı yayın yaptı

Malatya’da T.G. isimli şahıs, tartıştığı husumetlisi Ali Korkmaz’ı bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Ali Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı T.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay: Husumetlisinin boğazını kesip canlı yayın yaptı

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.G. husumetlisi olan Ali Korkmaz’ı (35) Ayverdi sokakta bulunan metruk bir eve çağırarak görüşmek istediğini söyledi.

Belirtilen adrese gelen Ali Korkmaz ile T.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, boyun kısmına bıçak darbesi alan Ali Korkmaz ağır yaralandı. Yaralı şahıs kanlar içerisinde sokağa çıkarak yardım isterken, şüpheli T.G. ise sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı.

Dehşete düşüren olay: Husumetlisinin boğazını kesip canlı yayın yaptı - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı T.G.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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