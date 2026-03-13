Dehşetin altından torun ile eşi çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 87 yaşındaki Asım Kasap (87) ile 76 yaşındaki eşi Nazire Kasap'ın hayatını kaybettiği yangının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma iki Cumhuriyet Savcısı tarafından genişletilerek yürütülüyor.

5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yangının, maktullerin torunu 26 yaşındaki Busenaz K. ile 29 yaşındaki eşi Kürşat K. tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi.

HAVALİNINDA YAKALANDILAR

Şüphelileri yakalamak için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K.'yi yurtdışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K., gelini S.K. ile E.G. ve U.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Busenaz K. ile eşi Kürşat K, yangın çıkardıkları evde yer gösterme yaptı. Şüphelilerin yangını çıkardıklarını itiraf ettikleri, evden çaldıkları bir kısım altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da ele geçirildiği öğrenildi.

ALTIN DİŞLERİNİ SÖKTÜ

Şüphelilerin gasp ederek aldıkları altınları Ankara’da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin liraya sattıkları, Kürşat K.'nin maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara’daki kuyumcuya satmak istediği, kuyumcunun altın dişlerin ayar tespitini yapamadığı için hemen almadığı, parasını ödemediği ancak laboratuvara gönderdiği tespit edildi. Ekipler 2 altın dişe el koydu.

Soruşturmada elde edilen kamera kayıtlarında şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K.'nin olaydan hemen önce benzin istasyonundan pet şişeyle benzin aldığı da tespit edildi.