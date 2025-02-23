Dekan yardımcısını vuran gencin beyin ölümü gerçekleşti: Aileden örnek davranış

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki saldırı 17 Şubat'ta meydana geldi.



23 yaşındaki Bestami Serdar Ergüder, 2020 yılında Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandı. Mezun olduktan sonra sınavlara girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladı. Mezun olduğu bölümle şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istedi. Yaptığı başvuru kabul edilmeyince Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen'in odasına gitti. İçeri girmek isteyen Ergüder'ü görevliler engelleyince tartışma çıktı.



Bunun üzerine Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal öğrenciyi sakinleştirmek için odasına çağırdı. Bu sırada Bestami Serdar yanında taşıdığı tabancayla Yeşildal'a ateş açtı. Ardından aynı silahla yaşamına son vermek istedi.



Durumu ağır olan öğrenci beş gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. Gencin beyin ölümü gerçekleşti.



ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR



Ergüder ailesi örnek bir davanışta bulunarak oğulllarının organlarını bağışlama kararı aldı.



Bestami Serdar Ergüder'in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatıldı.



Selçuk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz." denildi.



Saldırıda göğsünde vurulan dekan yardımcısı Müjdat Yeşildal ise yoğun bakımdan çıktı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.