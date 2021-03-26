'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya adliyeye sevk edildi

İzmit'te kendisi gibi işitme engelli Engin E.'yi darp edip, görüntülerini paylaşarak sosyal medyada tepkileri üzerine çeken Fırat Kaya ve olayla bağlantılı iki kişi adliyeye sevk edildi.

DHA 26.03.2021 - 14:52

'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya adliyeye sevk edildi

İlişkili Haberler

'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya'dan işitme engelli gence şiddet: Fırat Kaya gözaltına alındı

'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya'dan işitme engelli gence şiddet: Fırat Kaya gözaltına alındı

İzmit'te kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi darp edip, görüntülerini sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelen Fırat Kaya ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen iki kişi adliyeye sevk edildi. 

22 Mart günü İzmit,'te bir dağ evinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat K. iş verme vaadiyle Aydın’da yaşayan kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.’yi İzmit’e çağırdı. Fırat K., Engin E.’yi işportada bir gün çalıştırdıktan sonra parasını aldı ve bir bağ evinde darp edip, ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


Engin E. olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat K. ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fırat K.’nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı. Fırat K. ve yanında bulunan 2 kişi, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...