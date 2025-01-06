DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan tartışma yaratan sözleriyle ilgili yeni açıklama

ÖNDER: BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞ BİR AÇIKLAMA Tartışmalara neden olan sözler bugün DEM Parti İmralı heyetinin Gelecek Partisi'ni ziyareti sırasında DEM İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e soruldu. Önder, "O açıklama bağlamından koparılmış bir açıklama. Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif etmek değil barış sürecini. Barış kolay bir şey değil; ama dünyanın en güzel şeyi. Hep güzel şeylerle, geleceğe dönük bu ülkeye getireceği bereketle, rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinden tepinmesin. Ricamız budur. Eş Genel Başkanımızın da bütün partili yurttaşlarımızın, görevlilerimizin, sorumluların yaklaşımı da bu şekildedir" ifadeleriyle cevapladı.

DAVUTOĞLU: KINIYORUM, ÖZÜR DİLEMELİ Aynı soru Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da soruldu. Hatimoğlulları'nın sözlerini kınadığını belirterek yanıt veren Davutoğlu, "Bu son derece talihsiz bir açıklamadır. Bu açıklamayı net bir şekilde kınıyorum. Kim Gazze meselesini Türkiye 'deki Kürt sorunuyla karşılaştırıyorsa tarih bilmiyordur, jeopolitik bilmiyordur, uluslararası hukuk bilmiyordur. Çünkü Türkiye bir işgal devleti değildir. Kürtler, Gazzeliler gibi işgal altında olan bir toplum değil. Gazze'de bir soykırım yürüyor. Türkiye asla tarihin hiçbir döneminde soykırımcı bir ülkeyle karşılaştırılmamıştır, karşılaştırılamaz. Tülay Hanım'ın bir eş başkan olarak bir açıklama yapması ve özür dilemesi lazım" dedi.

HATİMOĞULLARI'NDAN YENİ AÇIKLAMA



Tartışmaların odağındaki isim DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nden yeni bir açıklama geldi. Hatimoğulları, sözlerinin çarpıtıldığını savundu ve anlamından uzaklaştırıldığını belirtti. Hatimoğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:



"Son söyleyeceğimi öne alarak başlamak istiyorum: Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta.



Dün Diyarbakır’da yaptığım bir konuşmada söylediğim sözler, kimi medya organlarında ve sosyal medya mecralarında çarpıtılmış, anlamından uzaklaştırılarak “tehdit” amaçlı kullandığım iddia edilmiştir.



Bu tanım ve yaklaşım ile söylediklerimin en ufak bir ilgisi yoktur. Bu kadar kritik ve önemli bir dönemde tam anlamıyla sorumlu ve özenli yaklaştığımızın bilinmesi gerekir.



Bugün olması gereken, hem Türkiye sınırları içinde hem de Ortadoğu’da Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün sağlanmasıdır. Sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel bir mesele olan Kürt sorununun çözümü için parti olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her konuşmamızda belirtiyoruz. Barışçı çözüm her türlü yıkımdan da kaçınmanın tek yoludur. Vurgulamak istediğim de bu konudur.



Böyle bir dönemde tepki veya tehdit dili ile herhangi bir çözüm elde edilemeyeceğini tecrübelerle bilen bir partiyiz. Esas meselemiz, en sağlıklı şekilde barışçı ve demokratik çözümün gerçekleşmesi için adımlar atılmasıdır. Kamuoyuna saygılarımla sunarım."