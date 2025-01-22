DEM heyeti ikinci kez İmralı'ya gidiyor

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ikinci kez görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

Bakanlığın onayının ardından heyetin bugün İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Öcalan ile ikinci kez görüşmesi bekleniyor.

Heyette bir önceki görüşmede de yer alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan bulunuyor.

DEM Parti'den yapılan açıklamada da, İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adası'na gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır." denildi.

İLK GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA: "UMUT VERİCİ"



DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü.

O görüşmeye TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan katılmıştı.



DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından siyasi partileri ziyaret etmiş, görüşmelerin "umut verici" olduğu bildirilmişti.

4,5 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmenin ardından partiden bir açıklama yapılmıştı. Sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanan açıklamada, “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denilmişti.



Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:



“Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.”



"BARIŞ, DEMOKRASİ VE KARDEŞLİK DEVRİ"



“Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.” ifadelerinin yer aldığı açıklamada çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin katkısının değerli olduğu da vurgulanmıştı.



Açıklamada; bütün bu çabaların, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacağı belirtilmişti.



SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI



Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrı ile başlamıştı.



Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.



Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.



26 Kasım 2024 tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.



9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.



Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.



27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.