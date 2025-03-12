DEM heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Meclis grup toplantısının ardından " İmralı heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna "Arkadaşlarım görüşecekler. Benden de randevu istendiği takdirde veririm." yanıtını vermişti.

Bakırhan şöyle konuştu:



"Heyetimiz Sayın Erdoğan ile görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin? Yürütmenin başı. Meselenin çözümünün en önemli taraflarından biridir. Heyetimiz görüşme için başvurularını bugün ya da yarın sabah yapacak."