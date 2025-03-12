imsakiye

DEM heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacak." dedi.

DEM heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi

Cumhurbaşkanı , AK Parti Meclis grup toplantısının ardından " heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna "Arkadaşlarım görüşecekler. Benden de randevu istendiği takdirde veririm." yanıtını vermişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bugün ya da yarın başvuru yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyeti randevu isterse veririm

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyeti randevu isterse veririm

Haberi Görüntüle

Bakırhan şöyle konuştu:

"Heyetimiz Sayın Erdoğan ile görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin? Yürütmenin başı. Meselenin çözümünün en önemli taraflarından biridir. Heyetimiz görüşme için başvurularını bugün ya da yarın sabah yapacak."

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...