DEM heyetinden İmralı açıklaması

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşan heyet dün İmralı'ya gitti.

Heyet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.



Parti'den görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada görüşmenin 3,5 saat sürdüğü belirtildi. Görüşmede; DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve siyasi parti lideriyle yaptığı görüşmelerin değerlendirildiği aktarıldı.

TÖREN HAKKINDA İZLENİM

Açıklamanın devamında "11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı." denildi.

Öcalan'ın da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirttiğinin aktarıldığı açıklamada "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.