DEM heyetinden yeni açıklama | Pervin Buldan: Adalet Bakanı ile yasal adımları görüşeceğiz

Buldan, görüşmede demokratik siyasetin güçlenebilmesi için Meclis'te atılacak yasal adımların masaya yatırılacağını söyledi.

Özellikle infaz yasasında değişiklikler, hasta hükümlülerin serbest bırakılması gibi başlıklar ilk sırada yer alacak. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi de yine talepler arasında.



Katıldığı bir yayında konuşan Pervin Buldan, Erdoğan'la randevuyu ''tarihi bir görüşme'' olarak değerlendirdi.



Süreçten çok umutlu olduğunu söyleyen Buldan "Kısa sürede adımlar atılacak inanıyorum. Sürecin ilerleyebilmesi için yasal adımlara, parlamentonun devreye girmesine ihtiyaç var." diye konuştu.

