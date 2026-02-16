DEM İmralı heyeti Öcalan ile görüştü

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştü.



Heyet görüşme sonrası İmralı Adası’ndan döndü.



Görüşmeye ilişkin heyet tarafından yarın açıklama yapılacağı öğrenildi.