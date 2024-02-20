DEM, İstanbul adaylığı başvurusunda geç mi kaldı? Partiden açıklama

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Yerel Seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar teslim etmesi gerekiyordu.

DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’nin adaylık başvurusu yapamadığı bildirildi.

Başvuruların saat 17.00'yi geçmesi nedeniyle YSK'nın adayların başvurusunu kabul etmediği iddia edildi. İddiaların ardından partiden açıklama geldi.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Aday listesinde kaza oldu, seçim kuruluyla görüşülüyor." açıklamasında bulundu.