DEM Parti 12 il için belediye başkan adaylarını açıkladı

Yerel seçim yaklaşıyor, partilerin aday belirleme süreçleri ise devam ediyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) 12 il için belediye başkan adaylarını açıkladı.



Adaylıkları, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan duyurdu.



Diyarbakır, Van ve Mardin’in de aralarında bulunduğu bazı il ve ilçelerin belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.



Buna göre Diyarbakır’da Eş Belediye Başkan adayları Doğan Hatun ve Serra Bucak, Mardin’de Ahmet Türk ve Devrim Demir, Van’da Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal oldu.



Adaylıkların 100 bine yakın delegenin oy vermesiyle belirlendiği açıklandı.