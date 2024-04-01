DEM Parti 3 büyükşehir ve 7 il kazandı

Diyarbakır'da yerel seçimlerde tablo değişmedi. DEM Parti kesin olmayan sonuçlara göre hedeflediği büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. HÜDA PAR'ın başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki bir çok ilde aday çıkarması, AK Parti oylarını etkiledi.



1 milyon 160 bin 272 seçmenin bulunduğu Diyarbakır'da 3 bin 963 sandık kuruldu. Katılımın bir önceki seçime göre düşük olduğu kentte DEM parti oy oranını arttırdı. AK Parti 2019 seçimlerinde aldığı yüzde 30,99'luk oy oranının ancak yarısına ulaşabildi. DEM Parti'nin adayı Serra Bucak Küçük, oyların yüzde 64'ünü aldı. DEM Parti, kesin olmayan sonuçlara göre Diyarbakır'daki 17 ilçeden 15'ini kazandı. İki ilçeyi ise AK Parti ve Yeniden Refah Partisi kazandı.



DEM Parti'nin Türkiye genelinde oyları 15 ilde düşerken 64 ilde arttı. Farkın en fazla olduğu il yüzde 19,86 ile Şanlıurfa olurken Hakkari'de yüzde 11 oranında düşüş yaşadı.



İstanbul'da oy oranını ise 2019'daki yerel seçime göre yüzde 2 arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Meral Danış Beştaş yüzde 2 oranında oy aldı.



Mardin, Batman, Van, Siirt gibi illerde de güçlü oy potansiyeline sahip DEM Parti toplamda 10 kentte ipi göğüsledi. Mardin’de daha önce belediye başkanlığı yapan Ahmet Türk,, oyların yüzde 57'sini aldı.



DEM, Batman'da yüzde 64, Van'da yüzde 55, Siirt'te yüzde 49, Hakkari'de yüzde 48'lik başarı sağladı.



Ağrı'da Hazal Aras AK Partili rakibi Mehmet Salih Aydın'a 18 puanlık fark atarak yüzde 51 oy aldı.



Iğdır'da başa baş giden yarışta Mehmet Nuri Güneş, oyların yüzde 46'sını aldı. AK Partili Ülkü Öcal ise yüzde 42 oranında oy aldı.



Tunceli'de DEM Partinin adayı, EMEK Partisi, Demokratik Halklar Federasyonu bileşenlerinin çatı adayı Cevdet Konak'tı. Daha önce Hozat ilçesinde iki dönem bağımsız belediye başkanlığı yapmıştı. CHP ise bu seçimde eski il başkanlarından Ali Mustafa Çelik’i aday gösterdi. Sandıkta seçmenin tercihi daha tecrübeli isim olan Cevdet Konak oldu. Konak yüzde 40'lık başarı sağladı.