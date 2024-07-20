DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı tutuklandı

DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö., ‘İşgale ve İhanete Hayır' konulu basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulundu.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö.'nün adresine şafak operasyonu düzenleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi. Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen Merkez İlçe Başkanı Avukat Yusuf Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.