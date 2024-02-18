DEM Parti Ankara adayı Gültan Kışanak

DEM Parti'de Şanlıurfa, Malatya, Bursa, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları açıklandı.



Ayrıca Adıyaman, Elazığ, Osmaniye, Kilis ve Tunceli adayları da netleşti. 367 ilçe belediye eş başkan adayı da belli oldu.



Partinin Ankara adayı ise 2016 yılından beri terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde olan Gültan Kışanak oldu. Kentin diğer eş başkan adayı olarak ise Öztürk Türkdoğan gösterildi.



DEM Parti'de geçen hafta da 16 büyükşehir ve 40 il belediye başkan adayı kamuoyuna duyurulmuştu.

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