DEM Parti: Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından DEM Partili Ahmet Türk ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş'a yönelik yönelik açıklamaları soruldu. Bakırhan “Sayın Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kobani davasına da değinen Bakırhan, “Yargılanan arkadaşlarımızın suçsuzluğu mahkeme kararıyla ortaya çıktı. Başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere hepsinin bir saniye dahi geçmeden özgürlüklerine kavuşması gerekir” dedi. DEM Partili Ahmet Türk ise, Bahçeli ile görüşme ihtimaline ilişkin bir soruya, “Belli bir tarih yok ancak böyle bir düşüncemiz var, görüşme talebimiz olacak” yanıtını verdi.



