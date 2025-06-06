DEM Parti, Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Kurban Bayramı vesilesiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı.

Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.

BAKIRHAN, EREN BÜLBÜN'ÜN ANNESİNİ ARADI

Bakırhan ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu'nu aradı.

Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Gezi Ailelerinden Berkin Elvan’ın ailesini ve Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramlarını kutladı.