DEM Parti, Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, siyasi parti liderlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Bakırhan, Eren Bülbül'ün annesini aradı.

DEM Parti, Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, vesilesiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı.

Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.

BAKIRHAN, EREN BÜLBÜN'ÜN ANNESİNİ ARADI

Bakırhan ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu'nu aradı.

Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Gezi Ailelerinden Berkin Elvan’ın ailesini ve ’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramlarını kutladı.

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