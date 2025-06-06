DEM Parti, Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladı
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, siyasi parti liderlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Bakırhan, Eren Bülbül'ün annesini aradı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Kurban Bayramı vesilesiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmede Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı.
Hatimoğulları ayrıca Cemile Çağırga, Ceylan Önkol ve Uğur Kaymaz’ın ailelerini de arayarak bayramlarını kutladı.
BAKIRHAN, EREN BÜLBÜN'ÜN ANNESİNİ ARADI
Bakırhan ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu'nu aradı.
Bakırhan ayrıca Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Gezi Ailelerinden Berkin Elvan’ın ailesini ve Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramlarını kutladı.
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