DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli'nin tespitleri değerli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ile ilgili konuştu.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." demişti.

Bakırhan, Bahçeli'nin bu sözlerini değerli bulduklarını söyledi.

"UMUT HAKKI VE KAYYUMUN KALDIRILMASI BİZİM DE TALEBİMİZ"

DEM Parti'nin Meclis'teki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin sözünü ettiği umut hakkı, kayyum utancından kurtulmuş ve siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye bizim de talebimizdir." açıklamasını yaptı.

"İKTİDAR ADIM ATMALIDIR"

"Sayın Bahçeli'nin bu tespitleri önemli ve değerlidir." diyen Bakırhan, "Bunun muhatabı iktidardır, artık iktidar Sayın Bahçeli'nin dediği bu konularda gecikmeden adım atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında yazılacak raporun güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olması gerektiğini belirtti.

Konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, "Umarım en kısa sürede Sayın Bahçeli'nin dile getirdiği bu talepler hayat bulur." yanıtını verdi.