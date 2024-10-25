DEM Parti genel merkezine saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına, alkollü olduğu belirlenen bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

DEM Parti genel merkezine saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde alkollü halde partinin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı.

Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü.

Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında yakalandı.

Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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