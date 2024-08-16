DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç kimdir, nereli?

TBMM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için bugün olağanüstü toplandı. Ahmet Şık'ın konuşması ardından AK Partili milletvekilleri ve TİP milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kaşından yaralandı. Görüntüler ardından Gülistan Kılıç'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Peki, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç kimdir?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç kimdir, nereli?

Hemşire, siyasetçi ve TBMM 27. dönem HDP Muş ve 28. dönem DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Tunceli'de, lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Sosyoloji bölümünü bitirdi.

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi Muş milletvekili olarak seçildi ve 2023 genel seçimlerinde de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kars milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.

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