Terörsüz Türkiye sürecinde bir aşamaya geçildi.

İzleme Komisyonu'nda görevlendirilecek milletvekilleri için partilerin grup başkanlıklarına yazı gönderilirken yeni bir gelişme yaşandı.

DEM Parti heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek le görüştü.

Görüşmede sürecin hukuki boyutları ile hasta tutuklular ve infaz sorunları başta olmak üzere cezaevlerindeki durum ele alındı.

4 MART'TA DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

DEM Parti İmralı Heyeti, 4 Mart 2026'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmüştü.

Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemeler ele alındı.

Görüşme sonra Bakan Gürlek, açıklama yapmış ve "Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaları ele aldık, atılacak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, "Yüce meclisimizin alacağı kararlar doğrultusunda, bu önemli süreç için gerekli olan çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülecektir." demişti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Geçen haftalarda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te oluşturulacak İzleme Komisyonu için siyasi partileri ziyaret etmişti.

Süreci ilişkin fikir alışverişinin bulunulduğu ziyaretler sonra Kurtulmuş, komisyonda 19 üyenin görev alacağını açıklamıştı. Kurtulmuş, bugün ise İzleme Komisyonu'nda görevlendirilecek milletvekilleri için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına bir yazı gönderdi.