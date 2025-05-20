DEM Parti heyeti CHP ile görüştü

Terörsüz Türkiye olarak tanımlanan sürece ilişkin, bugün yeni gelişmeler yaşanıyor.

DEM Parti İmralı heyeti hafta sonu, İmralı'ya gitmişti. Heyet, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP İLE GÖRÜŞME



DEM Parti heyeti bu görüşmenin ardından üçüncü kez siyasi parti turu başlattı.

Heyetin bugün ilk durağı CHP oldu. DEM Parti heyeti, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetiyle bir araya geldi.

DEM heyetinde, partinin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile birlikte grup başkanvekilleri yer aldı.

İKİNCİ ZİYARET YENİDEN REFAH PARTİSİ'NE

DEM Parti heyeti bugün Yeniden Refah Partisi'ne de ziyaret edecek.

Ziyaretler Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sürecek.

DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP ile yeni bir görüşme daha gerçekleştirip, gerçekleştirmeyeceğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.