DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti

DEM Parti heyetinin, ikinci siyasi parti turu başladı. Heyet ilk olarak, Emek Partisi'ne (EMEP) gitti.

DEM Parti eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğullları, saat 13'te bu kez CHP Genel Başkan Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Görüşme sonra açıklamalarda bulunan Hatimoğulları, "Sayın Öcalan PKK'nın kendiisni fesetmesine ilişkin çağrı yaptı. Kendi kongrelerini toplayabilecekleri bir zeminin oluşmasıyla bilrikte bu süreci başlatacaklarıana dair bilgi vermişlerdi. Çatışmasızlık sürecinin başlaması önemli. Parlamento zemininde atılacak adımların önemi, bu süreçte yasallık sürecinin başlaması önemli." dedi.

Muhalefetin bu konuda verdiği olumlu mesajların çok önemli olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, "Barışın toplumsallaşması için bugüne kadar başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin verdiği mesajları çok değerli bulduklarımıız teşekkür ederim." diye konuştu.



"Devlete ve iktidara çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu çağrıya pozitif destek ve karşılık verildi." diye konuşan DEM Partili milletvekili, "Bu sürecin heba edilmemesi vurgulmu yenilemek isterim. ana muhalefet partisinin tutumunu çok önemsiyoruz." dedi.

"ZEMİN PARLAMENTODUR"

Özel ise, "Kürt sorununun varliğını hiç inkar etmedik. Yapıcı bir tutum içindeyiz. Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin parlamentodur." diye konuştu.

Hedeflerinin herkes için tam demokrasi olduğunu dile getiren Özel, "Şeffaf, samimi, Meclis'te toplumsal mutabakatı sağlayacak bir sürecin yürütülmesiyle ilişkili kararlılığımızı ifade ediyorum." dedi.

17 MART'TA CUMHUR İTTİFAKI'NI ZİYARET EDECEKLER

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Cumhur ittifakı ortaklarını ziyaret edecek.



Heyetin, MHP ile gerçekleştireceği görüşme saat 11'de başlayacak. AK Parti ile randevu da saat 14'te. Her iki buluşmanın da adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.



Görüşmelerde İmralı'nın silah bırakma çağrısı bu bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.

SÜREÇTE YAŞANANLAR



MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çağrısında bulunmuştu.



Çağrının ardından gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarda bulunmuş, ardından da Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti.



Tüm bu yaşananların ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü fesh etme çağrısında bulunmuştu.