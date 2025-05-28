DEM Parti heyeti ile AK Parti grubu görüşmesi başladı
Üçüncü kez siyasi parti turuna çıkan DEM Parti heyeti, bugün Meclis'te AK Parti heyeti ile bir araya geldi.
DEM Parti heyeti ile AK Parti grubu görüşmesi başladı.
Görüşmeye DEM Parti heyetinden Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldı.
AK Parti heyetinde ise görüşmede; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı.
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