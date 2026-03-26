DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gidiyor

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin temaslar devam ediyor.

DEM Parti heyeti yarın İmralı Adası'na gidecek.

Heyet burada terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek.

SON GÖRÜŞME ŞUBAT AYINDA YAPILDI

DEM Parti heyeti İmralı'ya son olarak şubat ayında gitmişti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet burada 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

İKİ BAKANLIKTA YASAL DÜZENLEME TURU

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin temaslar mart ayı içerisinde de devam etmişti.

DEM Parti heyeti, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmelerde sürece ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemelerin ele alındığı kaydedilmişti.