DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gidiyor

26.03.2026 12:17

Anadolu Ajansı

Heyet, İmralı'da son görüşmesini şubat ayında yapmıştı.

NTV - Haber Merkezi

DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidecek. Heyet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin temaslar devam ediyor.

 

Heyet burada terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek.

 

SON GÖRÜŞME ŞUBAT AYINDA YAPILDI

 

DEM Parti heyeti İmralı'ya son olarak şubat ayında gitmişti.

 

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet burada 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

 

İKİ BAKANLIKTA YASAL DÜZENLEME TURU

 

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin temaslar mart ayı içerisinde de devam etmişti.

 

DEM Parti heyeti, Ankara'da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirmişti.

 

Görüşmelerde sürece ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemelerin ele alındığı kaydedilmişti.

