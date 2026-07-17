DEM Parti Heyeti İmralı'ya gidecek

Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı.

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, terörsüz Türkiye kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçel i ile bir araya gelmişti.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada görüşmelerde, sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduklarını aktarıp "Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir." denilmişti.

HAFTAYA ADA'YA GİDECEKLER

En kısa zamanda İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme planladıklarının belirtildiği açıklama sonrası tarih belli oldu.

Heyet, 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Çerçeve yasa, Meclis'ten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır." yönünde teyit kararı alması beklenecek.

Son olarak ise Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

MÜEBBET HAPİS CEZALARI KAPSAM DIŞINDA

Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.

ADLİ KONTROLE TABİ TUTULACAKLAR

Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.

Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.