DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

DEM Parti 'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi.



Heyetin, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacağı aktarıldı.



SÜREÇ YASASINDA SONA DOĞRU



Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemede kritik haftaya giriliyor. Çerçeve yasanın yeni haftada Meclis'e sunulması bekleniyor.



Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak.

Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı,

ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

Türkiye 'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.

Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek.

Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.

Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.

"Çerçeve yasa" Meclis tatile girmeden çıkarılacak. ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlanacak.