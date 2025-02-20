DEM Parti heyeti Kuzey Irak'ta

DEM Parti'nin Erbil'de temasları devam ediyor.



Partiden yapılan açıklamaya göre, heyet 45 dakika süren görüşmede Mesrur Barzani'ye sürece dair bilgi verdi.



Barzani'nin sürece dair görüş ve önerilerini aldı. Heyet Kuzey Irak temasları kapsamında, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Talabani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmüştü.

ÜÇÜNCÜ ZİYARET OLACAK MI?



Gözler artık DEM heyetini İmralı'ya gerçekleştireceği üçüncü ziyarette. "O ziyaret olacak mı?" sorusuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Başvuru olursa değerlendirir, izinleri sağlarız." dedi.