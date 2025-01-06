DEM Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan ile görüştü

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile görüştü.



Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşme sonrası kabulünden dolayı Arıkan'a teşekkür etti. Önder, görüşmede öneri, uyarı ve tavsiyelerin paylaşıldığını belirterek, sürecin sonunda geniş kapsamlı açıklama yapacaklarını aktardı.



Önder, "İnşallah bu ülkenin barışı ve kardeşliğinden önemli hiçbir şey yoktur. Bütün fertlerimizle birlikte, el birliğiyle bunu tesis edeceğiz. Barışın kaybedeni olmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.



Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da heyetin ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Önemli bir süreç yaşıyoruz, süreçle alakalı katkılarımızı ve kaygılarımızı kıymetli heyetle paylaştık. Önemli bilgilendirmelerde bulundular, biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurumlarımızla görüşeceğiz. Yakın bir zamanda sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.