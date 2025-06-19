DEM Parti heyeti Silivri'de Ekrem İmamoğlu ve ve diğer tutuklu isimleri ziyaret ediyor.



Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı DEM Parti heyetinin ziyareti saat 10.30'da başladı.

Heyetin ilk ziyaret ettiği isim, yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

DEM Parti heyeti diğer tutuklu isimler Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Gezi Davası tutuklularından ve Hatay Milletvekili Can Atalay'ı da ziyaret edecek.

Görüşmelerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.