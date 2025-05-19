DEM Parti heyeti siyasi parti turuna çıktı

Hükümetin Terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürece dair, önemli gelişmeler var.

DEM Parti heyeti, bugün de üçüncü kez siyasi parti turuna başladı.

Heyet ilk olarak DEVA Partisi ile görüştü. İkinci görüşme Saadet Partisi ile yapılacak.

DEM Parti heyetinde, partinin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile birlikte grup başkanvekilleri yer alıyor.

Heyet çalışmalarını yarın da sürdürecek. DEM Parti heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşecek.

Bir sonraki görüşme ise 23 Mayıs günü Gelecek Partisi'yle yapılacak.

AK Parti ve MHP ile ilerleyen günlerde bir araya gelinecek.