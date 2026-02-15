DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidecek
15.02.2026 16:59
Son Güncelleme: 15.02.2026 17:07
DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adası'na gidecek
DEM Parti İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı Adası’na gideceği açıklandı.
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti İmralı Heyeti, yarın terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek.
Partiden yapılan açıklamada; heyetin yine DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluştuğu bildirildi.
Görüşmenin 16 Şubat Pazartesi yani yarın olacağı açıklandı.
HEYET ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetini Beştepe'de 4'üncü kez kabul etmişti.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan görüşme öncesi TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu.