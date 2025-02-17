DEM Parti heyetinden açıklama: "Öcalan, Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarmak istiyor"

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de yer aldığı heyet ile Barzani'nin görüşmesi 1,5 saat sürdü. Heyet Barzani'ye süreç hakkında bilgi verdi. Barzani'nin görüşleri alındı, önerileri dinlendi. Görüşmenin ardından heyette yer alan isimlerden Keskin Bayındır bir açıklama yaptı. Bayındır, "Halkımızı ve Ortadoğu halklarını barış ve çözüme yönelik müjdeliyoruz. Öcalan, bu süreçte Mesut Barzani ve Sayın Neçirvan Barzani'nin rolünü çok önemli görüyor. Öcalan, Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarmak istiyor. Kürt halkının bu toplantıya dair büyük bir umudu ve beklentisi vardı." dedi.

BARZANİ: PKK SÜRECE STRATEJİK BAKMALI, FIRSATI KAÇIRMAMALI



Neçirvan Barzani’nin ise DEM Parti heyetine, "PKK'nın sürece stratejik bakmasını ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini umduklarını" söylediği kaydedildi.



Heyetin yarın ise Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de görüşmesi bekleniyor.



ÜÇÜNCÜ KEZ İMRALI'YA GİTMELERİ BEKLENİYOR



O görüşmelerin ardından heyetin bir kez daha İmralı'ya giderek Öcalan ile üçüncü kez görüşmesi bekleniyor.



SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI



İmralı ziyaretleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasının ardından gerçekleşmişti.



Ardından hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni dönemde DEM heyeti siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmüştü.



Şimdi gözler İmralı'dan beklenen çağrının ne zaman ve nasıl geleceğinde.