Bahçeli - DEM heyeti görüşmesi | "İkinci aşamaya geçtik, yasal zemine ihtiyaç var"

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir görüşme gerçekleşti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

PERVİN BULDAN: ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Buldan "İmralı'daki görüşme ve sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli'yi bilgilendirdik. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda istişarelerde bulunduk. Çok önemli, çok kıymetli, çok değerli bir görüşme oldu. Yeni bir zemin, yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylememiz gerekiyor." diye konuştu.

Yeni aşamada yasal bir zemin gerektiğine dikkat çeken Buldan “Barış yasası olmalıdır, özellikle ifade etmek istiyorum. Biz de kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına inanıyoruz.” dedi.

BAHÇELİ: HER CÜMLESİNE İMZAMI ATIYORUM

Devlet Bahçeli ise “Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum.” ifadesini kullandı.

HEYET, DEVA PARTİSİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ

Heyet bu görüşme öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etti. Ziyaret, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Babacan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, oldukça önemli bir aşamada olan süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun süreci sonlandırıp raporunu hazırladığını belirten Babacan, "DEVA Partisi olarak raporumuzun üzerinden geçtik. Bir iki güne kadar raporumuzu tamamlayıp Meclis Başkanlığı'na sunacağız." dedi.

PERVİN BULDAN: BİR BARIŞ YASASINA İHTİYAÇ VAR

Buldan da süreçle ilgili yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ederek, "Birinci aşama tamamlandı diyebiliriz. Birinci aşamada yapılması gerekenler yapıldı. Komisyon en son bir heyeti İmralı'ya gönderdi. Komisyon üyeleri İmralı'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Şimdi yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili hızla adımların atılması gerekiyor. Bu sürecin başarıya ulaşması için bir barış yasasına ihtiyaç var." diye konuştu.

Gelecek hafta diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşeceklerini bildiren Buldan, "En son belki Cumhurbaşkanı ile tekrar görüşmemizi gerçekleştirip gelinen noktada yapılması gerekenleri bir kez daha görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

MHP'DEN 120 SAYFALIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU

Sürece ilişkin dün önemli bir gelişme daha yaşanmıştı. MHP, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu tamamlayıp Meclis'e sunmuştu. Raporun 120 sayfadan oluştuğu bildirilmişti.

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." demişti.

Yıldız, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yapıldığını da söylemişti.

AK PARTİ'Lİ ŞEN: YASAL DÜZENLEMELER DE YER ALACAK

AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu da tamamlandı. Raporun pazartesi günü Meclis'e sunulması bekleniyor. Ardından komisyonun ortak raporu için çalışma başlayacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Üyesi Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda, yasal düzenlemelerin de olacağını söylemişti.

AK Parti'nin hazırlığını yaptığı düzenlemede suça karışmış ve suça karışmamış ayrımı yapılacak.

Eline hiç silah almamış olanlar için, örgüt üyeliği bir suç olarak tanımlanıyor ancak örgüt kendini feshederse bu suçun ortadan kalkacağı raporda yer alıyor. Düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli takip şartı da aranacak. Düzenlemede incitmeyecek ceza indirimleri de önerilecek.