DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret

Terörsüz Türkiye sürecinde trafik hızlandı.

İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, terörsüz Türkiye kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmişti.

BAHÇELİ'YE ZİYARET

Görüşme trafiği MHP ile devam ediyor.

Buldan ve Sancar bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi ziyaret etti.

Görüşme saat 12.00 sıralarında başladı ve yaklaşık 40 dakika sürerken gündemde çerçeve yasa vardı.

GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Görüşmelerin ardından DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

Çerçeve yasanın, Meclis tatile girmeden çıkarılması ancak uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Çerçeve yasa Meclis'ten geçirilecek ancak uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) "PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır." yönünde teyit kararı alması beklenecek.

Son olarak ise Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

MÜEBBET HAPİS CEZALARI KAPSAM DIŞINDA

Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek.

ADLİ KONTROLE TABİ TUTULACAKLAR

Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.

Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.