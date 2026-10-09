DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
09.10.2026 15:53
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DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Terörsüz Türkiye sürecinde sürerken İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı ziyaret etti.
Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
NTV muhabiri Uğraş Bingöl, görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü aktardı.
DEM Parti'den görüşmeye ilişkin ilerleyen saatlerde yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
DÜN AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİLER
İmralı Heyeti, dün de AK Parti ile görüşmüştü.
Görüşmede, sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edilmişti.