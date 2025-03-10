DEM Parti heyetinden DEVA Partisi'ne ziyaret

DEVA Partisi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, ortak basın toplantısında konuşan Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılının açıldığı gün başlattığı süreçten bugüne kadar yaşanan gelişmeleri masaya yatırdıklarını söyledi.



Terörsüz Türkiye hedefinin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Babacan, şöyle konuştu:



"Evet, zordur. Kimse bu çözümü size altın tepside sunmaz. İlmek ilmek örmek gerektiren bir süreçtir. Ama biz DEVA Partisi olarak 'küçük bir ihtimal olsa biz o bir ihtimali bile destekleriz.' diye zaten ilk günden anlatmıştık, izah etmiştik ve aynı noktada da duruyoruz. Barış önemli ama barış için öncelikle bir yol haritası lazım. Bu yol haritasını henüz görebilmiş değiliz."



Babacan, Suriye'nin çok hassas dönemden geçtiğine işaret ederek, "Son 3-4 gündür Lazkiye ve çevresinde yaşananlar bizi son derece kaygılandırdı ve çok üzdü. Şu andaki Şam yönetiminin Suriye genelinde kontrolü sağlamasıyla ilgili uluslararası toplumun yardımcı olması gerekiyor." dedi.



"BU ÇAĞRININ TOPLUM TARAFINDAN SAHİPLENİLMESİ GEREKİYOR"



DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise ziyaretlerinin Türkiye'de 85 milyonu ilgilendiren, demokratik bir zeminde eşitçe, kardeşçe yaşamayı öngören bir çağrıyı siyasi partilerle paylaşma amacı taşıdığını ifade etti.



Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısına da değinen Bakırhan, yapılan çağrıyı önemsediklerini ve buna değer verdiklerini belirtti.



Bakırhan, "Bu çağrı kime yapılmışsa gereklerini layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. Çağrı, çağrı olmaktan çıkmalı, artık somut adımlara, somut bir üretime dönmelidir. Bu çağrının toplum tarafından sahiplenilmesi gerekiyor." dedi.