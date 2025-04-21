DEM Parti heyetinden İmralı'da dördüncü görüşme

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ile avukat Faik Özgür Erol bulunuyor.

ÖCALAN'LA DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME

Bu görüşme, heyetin İmralı Adası'nda Öcalan'la gerçekleştirdiği dördüncü görüşme. Heyet adaya son ziyaretini 27 Şubat günü yapmıştı.



DEM Parti heyeti, bu görüşme sonrasında Öcalan'ın "PKK kendini feshetmelidir." çağrısını açıklamıştı.

"DÜNDEN DAHA UMUTLUYUZ"

Heyet son olarak 10 Nisan günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme sonrasında yapılan açıklamada, "Bugün gelinen nokta itibarıyla dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmaktan onur duyarız." ifadesi kullanılmıştı.

Beştepe'deki görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı.

BAKAN TUNÇ'LA GÖRÜŞMEYE RAHATSIZLIK ENGELİ

DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la da bir görüşme gerçekleştirecekti. Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle bu görüşme yapılamamıştı.