DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
DEM Parti İmralı Heyeti'nin, bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmesi bekleniyor.
DEM İmralı Heyeti, bir ay sonra İmralı'ya gidiyor. Ziyaret bu hafta içerisinde gerçekleşecek.
Heyet en son 25 Temmuz'da İmralı Adası'na gitmiş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil. Yaklaşık bir aydır heyetimiz Ada'ya gidemedi. Bu bir ay içindeki bütün gelişmeleri kendilerine aktaracaklardır, kendilerinin de değerlendirmeleri alıp döneceklerdir." dedi.
Ziyaret, zamanlaması açısından önemli. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'la DEM Parti İmralı Heyeti'nin yaptığı görüşmelerin 25 Temmuz'dan beri azaldığı belirterek hükümeti eleştirmişti.
Bakırhan "İmralı kapıları elinizdeki bir musluk mudur? Bir ay açıyorsunuz, bir ay kapatıyorsunuz. Böyle mi barışı sağlayacağız?" ifadelerini kullanmıştı.
Heyet ayrıca Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduktan sonra İmralı'ya ilk ziyaretini yapacak.
Heyetin Öcalan'a komisyonun çalışmaları hakkında bilgi vermesi planlanıyor.
Öcalan'ın ise silah bırakma sürecine dair kamuoyuna mesajlar vermesi bekleniyor.
