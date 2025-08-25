DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek

DEM İmralı Heyeti, bir ay sonra İmralı'ya gidiyor. Ziyaret bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Heyet en son 25 Temmuz'da İmralı Adası'na gitmiş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin Ada'ya gitme olasılığı çok yüksek. Büyük olasılıkla da gidecektir. Ama günü henüz belli değil. Yaklaşık bir aydır heyetimiz Ada'ya gidemedi. Bu bir ay içindeki bütün gelişmeleri kendilerine aktaracaklardır, kendilerinin de değerlendirmeleri alıp döneceklerdir." dedi.

