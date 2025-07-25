DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdllah Öcalan ile görüşecek olan heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol yer alıyor.

İmralı heyeti, PKK'lı bir grubun silahlarını yakmasının ardından siyasi parti turuna çıkmıştı.

Heyet bu kapsamda; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelmişti.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık, Meclis çatısı altında kurulacak komisyonda.

İmralı heyetinin hem siyasi parti görüşmelerinde hem de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmede bu başlığın ele alındığı biliniyor.

Heyet, görüşmelere ilişkin bilgileri Öcalan ile paylaşacak.