Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti heyeti görüşmesinde tarih belli oldu

"Bugün heyet olarak İmralı Cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ile iki buçuk saat süren oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan sağlık ve moral olarak gayet iyiydi. Görüşmemizde sürecin yeni bir aşamaya geçmekte olduğunu vurguladı. Atılacak yeni adımlarla birlikte sürecin gereklerini yerine getirme hususunda herkese, hepimize sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Heyet üyelerimizin Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük önem verdiğini belirterek, bu görüşmenin tarihi nitelikte olduğunu dile getirdi. Benzer biçimde TBMM’de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Bu sürecin bütünlüklü olarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecine yapacağı katkıya duyduğu umudun, güvenin ve inancın son derece güçlü olduğunu gördük. Bugün Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden askerler olduğu bilgisini görüşme esnasında aldık. Bu olay Sayın Öcalan’da ve hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Saygılarımızla"

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ Öte yandan Sancar ve Buldan, Beştepe'deki görüşme öncesinde bugün İmralı Adası'na gitti. Avukat Özgür Faik Erol'un da yer aldığı heyet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. DEM Parti İmralı Heyeti ile Öcalan görüşmesi 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile ilk görüşmesini 10 Nisan'da yapmıştı. Bu ikinci görüşme olacak.

SÜREÇ MİT TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLECEK



Artık gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı yeni haftaya çevrildi. Terör örgütü silahlarını Kuzey Irak'ta bıracak. İki adres öne çıkıyor; Erbil ve Süleymaniye.

Ancak süreç içinde silah bırakılacak noktaların artabileceği ifade ediliyor.



Adım adım ilerleyecek silah teslim süreci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakından takip edilecek. Sürece ilişkin raporlar hazırlanacak.

Planlandığı gibi devam etmesi halinde, sonbahara kadar silah bırakma aşamasının tamamlanması planlanıyor.

Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin anlar basın mensupları tarafından da takip edilecek. DEM Parti'den de bazı gazeteciler ve STK temsilcilerine dikkat çekici bir davet yapıldı.

30'a yakın isim silah bırakma faaliyeti için Kuzey Irak'a davet edildi. DEM Parti organizasyonuyla götürülecek isimlere gönderilen davet yazısında faaliyetin gelecek hafta yapılacağı bilgisine yer verildi.



Kuzey Irak'ın hangi şehrinde yapılacağı ise belirtilmedi. Son anda bir değişiklik olmazsa silah bırakma faaliyeti basın mensuplarının katılımına açık olarak yapılacak.

